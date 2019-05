:

Ijskappen die smelten, gletchers in noorwegen die tegenwoordig bijna aan de olijvenkweek beginnen, global warming, dooie ijsberen, elfstedentocht doen ze tegenwoordig in t shirt op de fiets, tropische kanaries hierachter in het park die het heerlijk vinden in nederland....

Tenzij u gelooft dat Day after Tomorrow een voorspellende film was moet ik u teleurstellen. Of eigenlijk, feliciteren. YES! Het wordt warmer, klimaatverandering is voor ons helemaal toppie, toedeloe koud kikkerlandje, hello amersfoort aan zee bij 25 graden in februari.

Koop nou allemaal effe een dikke ford f150 raptor, dan gaat het nog een beetje sneller en heb ik er ook nog wat aan voor ik de pijp uitga.