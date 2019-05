Gevogelte en vis. Precies de twee producten die je onbevroren nog niet eens in de buurt van de zogenaamde uiterste houdbaarheidsdatum wilt kopen. En al helemaal niet in filetvorm, dat is binnen de kortste keren bedorven.

Koop vis heel (desnoods schoon laten maken door uw visvakman), gerookt of gemarineerd (inclusief Hollandse nieuwe) of het liefst bevroren. Blijft u ook alstublieft mijlenver uit de buurt van gepelde schelpdieren.

Gevogelte idem dito. Plus dat u van een hele kip minimaal 8 maaltijdporties kunt maken. Met vel en aan het bot krijgt u veel meer smaak en van het karkas kunt u een simpele, maar lekkere bouillon trekken. Het vervelende is , is dat kip (net als het meeste andere vlees) al een keer ingevroren is geweest. Maar u kunt er dus ook soep van koken (of een goed gevulde bouillon als sausbasis), de heerlijkste salades mee maken en ook uitstekend broodbeleg. Dat geldt ook voor eend, etc.

En wat hieronder ook al is gezegd: vertrouw voor het beoordelen van de versheid op uw ogen en vooral uw neus. Zo'n "zelfdenkende" sticker is een wassen neus. Een simpel datumalgoritmetje, in plaats van een bacteriemeter. Stink er niet in!