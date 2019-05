Ooit, in de jaren ‘70, incasseerde de VPRO lachend de doodsbedreigingen die uit diepchristelijke hoek over Barend Servet, Sjef van Oekel en Wim T. Schippers werden uitgestort. “Geloven is uit een vliegtuig springen en dan is Jezus je parachute“, liet de VPRO in 1973 nog door een dronken dominee brabbelen tijdens het motorboaten van Malle Babbe. (Video onder.) Een halve eeuw later, in de surseance van hun ilinks-ideologische faillissement, zitten de voormalige religiebeschimpers fier vooraan bij de iftars van de inclusieve samenleving, waarin de meest regressieve aller religies op het schild gehesen wordt. (Video boven.)

Bij de VPRO is geloven nu: in een multiculturele samenleving duiken en dan is deugen je reddingsboei. Ze zijn daarvoor op een iftar waar macht zoekende Moslimbroeders en kopvodjes van de NIDA-colonne met dubbele tong het woord voeren. De blik sperziebonen ergens in het heelal is een spread kikkererwten geworden - en helemaal halal. Hieronder: de VPRO in Betere Tijden aan de hand van fragmenten uit de beroemde kerstshow ‘Waar heb dat nou voor nodig’ uit 1973 (YT), toen religieuze beschimping nog hun raison d’être was en blote bolle jopen nog schaamteloos versneden werden met karikaturale televeepredikers. Toen was polemiek heel gewoon...