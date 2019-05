Beste stemmentellers danwel aspirant-stemmentellers die zich nog moeten aanmelden. We hebben goed nieuws. We mogen 'm graag De Hoax noemen, met z'n Peil-panel. We hebben GeenPeil zelfs een beetje naar hem vernoemd. Maar we zijn blij met onze nieuwste dog whistle om stemmentellers te werven: de enige en rasechte Maurice de Hond wordt Peilmeester bij het GS Stemmentellen 2019! Want iedereen kan wel zeggen dat FvD op 20 maart de grote winnaar was, Maurice de Hond was dat ook. Terwijl de NOS naar bed ging met een vvd-overwining, bleef Maurice (wij weten niet of we Maurice mogen zeggen maar we doen het toch) gewoon wakker en callde, net als de GeenStijl, de juiste winnaar. En nou schuift hij 23 mei aan in onze Stijlloze Studio om live in de uitzending met Tom Staal en nog meer datafiele whizzkids de door alle vrijwilligers doorgegeven uitslagen helemaal de moeder te duiden. U moet kijken dus, de 23e. En u moet zich aanmelden, net zoals meer dan 900 totale helden dat al gedaan hebben. Hadden we dat al gezegd? AANMELDEN JA.

Kaartje

Al deze stippen gingen u voor!