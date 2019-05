Waanzin.

Vier (4!) gezinnen, families diep in de shit. En dan hebben we het over aanverwante clanleden en vrienden nog niet gehad. Dat is dan ook precies waarom privacy van een dader gerespecteerd wordt; óók de familie van de dader is in dit geval een slachtoffer.

Laten we het maar 'gewoon' benoemen: de geestelijke gezondheidszorg is kapot en het is zo ernstig dat ook maar het minste badinerend toontje daaromtrent al niet gepast is. Het is een grof schandaal dat deze sector de afgelopen jaren kapot is bezuinigd en dat 'de vrije marktjongens' de boel hebben mogen 'reorganiseren'. De enige die daar nu vruchten van plukken zijn die bestuursidioten zelf, de maatschappelijke rotte vruchten worden in de handen van de Politie gedreven. Als uitschot, bijna alsof ze 'het er zelf naar hebben gemaakt'.

Bovenstaande geldt helaas des te meer voor de TBS-klinieken en de gesloten- en halfopen kliniekjes. Stuk voor stuk zijn het broednesten van toekomstige agents of chaos. En allemaal omdat we ieder jaar denken er wel weer wat op te kunnen bezuinigen als we weer een blik efficiency-gulzige bestuurders 'op de zaken zetten'.

Het is krankjorem, en we hebben met zijn allen een beetje bloed aan onze poten.