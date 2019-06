10. Bas van Toor

Je zou maar Bas van Toor zijn, dan heb je het ook niet makkelijk, want je bent de broer van een to-ta-le kampioen: Aad van Toor. Vergeet Hans Wiegel, want Adriaantje is de beste premier die we nooit hebben gehad. Iemand die een uitstekend fingerspitzengefühl heeft inzake het vinden van de pakjes, en bovendien is hij ook nog eens een acrobaat, wat wil zeggen dat hij hartstikke goed is in het slingeren aan trapezes en het bouwen van menselijke piramides. Daar staat tegenover dat wij Adriaan nog nooit hebben kunnen betrappen op ook maar enige vorm van acrobatiek, maar dat is weer een compleet andere discussie.

9. Tim Coronel

Tim Coronel, de lekke band onder de broers in de racewereld. Niet dat Ralf veel in de melk te brokkelen had bij de Schumachers, maar bij Tim heb je altijd het gevoel dat zijn toerenbegrenzer niet goed staat afgesteld. Kennelijk kwam Tim Coronel bij de geboorte eerder naar buiten dan zijn broer Tom Coronel en dat was dan ook meteen de laatste keer dat hij eerder bij de finish was.

8. Carlo Boszhard

Dan heb je dus Ron Boszhard, een heel nobele en eervolle man, iemand bij wie het respect voor anderen, zijn naasten, de wereld en het milieu gewoon tegen de plinten klotst. Op wie de mensen in de bejaardentehuizen allemaal zitten te wachten als ze de televisie weer hebben aangeknipt. "Wanneer komt Ron nou?", mompelen ze dan, trappelend van ongeduld. Ron Boszhard wilde jarenlang meedoen aan Wie is de Mol, toen mocht hij een keer meedoen en viel hij meteen af in de eerste aflevering. Sneu! Ook is Ron al jarenlang het gezicht van de TROS. Ron heet eigenlijk Ronald en hij is geboren in 1963. Zie je nou wel, allemaal pluspunten voor Ron Boszhard! Ron Boszhard 1, Carlo Boszhard 0.

7. Tom Coronel

NOG ÉÉN? Tom Coronel op de bank bij de Formule 1-show van Ziggo Sport is als een pitstop die een halfuur duurt. Het zou eigenlijk een keer afgelopen moeten zijn, hup vooruit met de geit, maar het duurt maar en het duurt maar en het is een verschrikkelijke kwelling. Als er dan een keer een Nederlander zo'n race wint slaat hij iedereen in het gezicht met kussens, dat zou dan zogenaamd heel grappig moeten zijn, maar eigenlijk is het heel asociaal. Bij de Grand Prix van Spanje, de komende race, krijgen Formule 1-teams altijd een grote update. Het zou mooi zijn als Tom Coronel ook een keer een grote update krijgt.

6. Paul Wilders

Geert Wilders heeft dus een broer, Paul Wilders, en dat is een ongelooflijk vervelende kerel. Paul Wilders moest het bij de familie Wilders vroeger kennelijk altijd ontgelden, dan kreeg hij weer geen snoep ofzo en Geert wel, want meneer heeft enorm de pik op zijn succesvolle broer. Bij ieder succesje dat Geert Wilders heeft komt Paul Wilders weer om de hoek zetten met zijn minzame commentaar op de verrichtingen van zijn broer. Paul Wilders is een leeg krat bier. Het heeft geen inhoud, je kan er helemaal niks mee en degenen die ermee in aanraking zijn gekomen worden er alleen maar hartstikke zeikerig van. Als Paul Wilders een rolletje in Harry Potter zou hebben, was hij Dementor. NEXT.

5. Bernhard

Die Maurits, Pieter-Christiaan en Floris zullen wel denken: lopen wij hier een beetje goodwill te kweken, komt die makker met zijn 400 pandjes de boel verstieren. Die Bernhard moet het verder allemaal zelf weten, hij is gewoon een gewiekste gast, maar hij heeft helaas de gunfactor van een pak vanillevla en het is ook niet dat hij een keertje opheldering geeft over zijn strapatsen. Nee, Bernhard heeft 900 huizen in een overvolle stad en anderen die ook iets willen kunnen de tering krijgen.

4. Dean Saunders

Die familie Saunders, wij weten het niet hoor. Die Ben kwam nog binnen met een knaller bij The Voice of Holland, en toen had iedereen zoiets van: wauw, die gast kan zingen en hij heeft ook nog eens van die plakplaatjes op zijn lijf, wat een vriendelijke vrijgevochten gast. Maar daarna kwam de aap uit de mouw en werd het een groot vies carnaval van ongemak, ellende en aanrakingen met politie en justitie. Neem deze Dean. Brandstichting, mishandeling van zijn vriendin, de hele mikmak. Niet cool & grote bah.

3. Frank Jensen

Frank Jensen, heeft die een broer? O jazeker, en de broer van Frank Jensen heet Robert Jensen. Frank Jensen wil zo weinig te maken hebben met zijn broer, dat hij zijn naam maar heeft veranderd in Frank Dane. Dan ben je wel een minne patrijs, hoor. Frank Jensen is dj op de radio, maar stiekem is hij een laffe koekenbakker, als je zo weinig ruggengraat hebt dat je helemaal niet in verband gebracht wil worden met je eigen bloed. Wisten jullie trouwens dat Frank Jensen de broer is van Robert Jensen? (Tags: Frank Dane, Jensen, Robert Jensen, 538, Veronica, broers, Frank Dane en Robert Jensen zijn broers, familie)

2. Kwek Duck

Je gaat ons niet vertellen dat je drie broers hebt, en dat het allemaal muurbloempjes zijn. De Donald Duck heeft tegenwoordig ook vrouwen die van andere vrouwen houden, dus moeten er ook totale losers zijn. Kwek Duck bijvoorbeeld. Is al veertien keer gezakt voor de eerste klas van de Mavo, hij zit de hele dag een beetje achter de PlayStation spelletjes te spelen, hij vreet alleen maar chips, hij zet altijd een grote snater op richting zijn Oom Donald en hij is liefhebber van obscure porno uit Japan. Kwek Duck, dier.

1. Dave Boeldrink

Die Donny Roelvink is al een rare kwast, maar Dave Roelvink is al helemaal een over het paard getilde dildo. Dave Roelvink is alleen maar 'bekend' omdat zijn pa zo'n geitige gast is. Die bekendheid melkt hij uit door dronken meisjes uit te buiten en met drank op achter het stuur te kruipen. Broertjes die met drank op achter het stoer kruipen zijn de allerdomste broertjes.