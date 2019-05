Bij GeenStijl zien we ondernemers als de motor van de samenleving, dus volgen we deze jonge dynamische start-up al een tijdje. Eerst uit Colombia gejorist wegens ophef, toen vlakbij ons koninkrijk in Trinidad en nu dus eindelijk helemaal thuis op een vooralsnog geheime locatie te Nevada. Tegenwoordig hebben ze zélfs een heuse browser-based game genaamd "Catch a Hoe" dus guerilla marketing is ook wel aan ze besteed en dan accepteren ze ook nog eens Bitcoin. De echte man komt trouwens naar Nevada voor het paardrijden, dus daar is natuurlijk ook aan gedacht. Nou, behouden vaart op eigen kompas, en misschien vindt u er ook wel de ware liefde, zoals daar gebruikelijk is. Spelregels en gifjes uit hun aanstaande NSFW-trailer na de breek.

- Unlimited sex with two girls per day (switching girls with other guests is permitted),



- All activities ( atv’s, Horseback riding, Holographic concert, Las Vegas & Casino tours, & much more)



- All meals, snacks & all the alcohol you desire



- Airport helicopter pickup and drop-off, parties, bedrooms with showers, large closets, air conditioning, Wi-Fi, and unlimited condoms