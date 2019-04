Gewoon even kijken, lui. Je kan maansverduistering hartstikke ruk vinden, maar als er zo'n eclips is moet je gewoon even buiten gaan kijken. Je kan de pest hebben aan ezels, maar als er een dozijn van die beesten door je straat stapt moet je gewoon even gluren. Zo'n suffe foto van een zwart gat in de krant. Boeit niemand. Toch kijken. Finale Heel Holland Bakt. Geen zak aan. Toch kijken. Verjaardag van je oom. Niks an. Toch effe kijken. En zo werkt het dus ook met voetbal, Tottenham Hotspur tegen Ajax, mocht je die sport nou echt haten. Voor het eerst in een miljoenmiljard jaar staat er een Nederlandse club in de halve finale van het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubteams. Dus dan kun je heel stuurs niet gaan zitten kijken, de overtreffende trap daarvan is roepen dat je helemaal geen tv hebt, of je stapt over je vieze ego heen en je schakelt wél gewoon in. Kun je morgen meepraten, bij de koffieautomaat. Bovendien gaat Ajax winnen, want de twee sterspelers van Tottenham Hotspur (Son/geschorst en Kane/geblesseerd) doen niet mee. HUP HUP, two teams, one cup, sfeerfilmpjes uit de stad na de klik!

OPSTELLING: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech

UPDATE: Ajax wint met 0-1 en hoeft het alleen nog maar af te maken in Amsterdam!

0-1: Donny van de Beek ("14)