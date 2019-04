Herhaald pleidooi. Omdat we in steeds kleinere cirkels richting de afvoer draaien.

Een van de meest verbijsterende bijverschijnselen van islamitische aanslagen, is de toewijding van westerse media, politici, wetenschappers en culturele kopstukken om de werkelijke motieven van radicale moslims weg te poetsen. Steeds maar weer, vinden ze daar een geitenpaadje voor. 9/11? De Amerikanen voeren oorlog in het Midden-Oosten, dus dan kun je een tegenactie verwachten. Charlie Hebdo? Die cartoonisten beledigden en beschimpten de religieuze overtuigingen van de daders, logisch dat ze kwaad worden.

Zelfs als er geen duidelijke “””aanleiding””” aan te wijzen is in het gedrag van de slachtoffers of hun politiek leiders, weten de wegkijkers wel een uitvlucht te bedenken. Concertgangers van de Bataclan, flaneurs op de boulevard van Nice, vrouwen en jonge kinderen in Manchester, Duitse worsthappers op een kerstmarkt in Berlijn of een Syrische halssnijder in ’s Gravenhage? Racisme, sociaal-economische omstandigheden, onderdrukking, geen stageplaatsen op een discriminatoire arbeidsmarkt of gewoon de PTSS van een verwarde vluchteling. Alles is een argument en de mogelijke motieven zijn multi, zolang de inhoud van de koran maar niet als aanjager van het bloed en het kwaad genoemd hoeft te worden.

Ook na Sri Lanka steken de struisvogels de kop weer gretig in het woestijnzand. “Paasaanbidders” werden opgeblazen door “autochtone Sri Lankanen” met een bovengemiddelde opleiding en welvaartsstatus, zo lazen we bij de Staatsomroep. Alsof een gedegen opleiding of een gevulde bankrekening motieven zijn om je op te blazen in een kerk vol christenen of een hotel vol (Westerse) toeristen.

Je zal maar een radicale moslim zijn, jarenlang leven naar de letter van je heilige boek, pleiten voor sharia en alles wat ketter, kaffer of heidens is met heilige verontwaardiging verwerpen totdat alle afvalligen, vrijzinnigen en schaars geklede westerse hoeren om je heen je zó te veel worden, dat je een bomgordel ombindt, een goed gevulde ruimte binnen loopt en onder uitroep van een laatste “Allah Akbar!” jezelf tot ontploffing brengt. Om de dag erna vanuit je paradijs, waar je bedolven bent onder een stapel van 72 bloedgeile martelaarsmaagden, vanuit een ooghoek op de NOS te zien dat je vermoedelijk geen stageplek kon vinden en daar een beetje verward op reageerde.

Je zou als martelaar voor minder naar beneden bellen om aan je masochistische strijdmakkers te vertellen dat ze beter hun best moeten doen met hun bloed en hun bommen, als ze onderhand eens een beetje gehoord willen worden door de doofstomme kaffers, die alles maar een beetje op zichzelf en hun eigen schuld & zonden zitten te betrekken. Het ontbeert die arrogante westerlingen simpelweg aan voldoende empathie om zich te verplaatsen in explosieve paradijsvogels voor wie het woord van de koran het zwarte gat is waar hun hele universum omheen draait, en waar alles in wordt opgezogen.

Alhier bij de GeenStijl snappen we die frustratie wel, en slaan we ons hoofd daarover al tegen de werkbladen sinds we die als 'bureaux' omschreven en het woord 'headdesken' nog een hippe term was. Ook Sam Harris weet niet wat ie nog meer kan doen om het duidelijk te maken, dus die heeft zijn eigen duiding uit 2016 van ISIS-glossy Dabiq nog maar eens opnieuw online gezet. Omdat ieder woord nog steeds waar is. Dus die uitleg plaatsen we bij dezen ook hier nog maar eens door (iTunes podcastlink). Gewoon, omdat wij ook niet meer weten hoe we Nog Beter Uit Kunnen Leggen waarom de radicaal-islamitische vijand zich echt niet gaat voegen naar onze witgevlagde wanhoop om hun fanatisme aan onze zonden te wijten.