Evengoed ben ik tamelijk pissig over het kleutergedrag van de FvD leiding. Het is bij het waanzinnige af om een succesvolle partij zo in gevaar te brengen. Enkel omdat een intern probleem niet intern afgehandeld kan worden. Een stel kinderlijke ego's die geen enkele achting hebben voor de leden en de kiezers van de FvD. Zij zijn blijkbaar nu al vergeten dat het niet alleen de partij is van Baudet en Otten maar ook van de leden. Door een één of ander voorval dat gemakkelijk binnenkamers had kunnen worden opgelost moest dat blijkbaar via de MSM en via de kleutertwitter. Ik heb de partijleiding gewaarschuwd dat ik als lid van de FvD dat soort streken niet zal aanvaarden. Als je er intern niet uitkomt dan organiseer je een partijbijeenkomst om het op te lossen, maar je gaat gvd toch nooit en te nimmer jouw heil zoeken bij de MSM. Wat een stel kleuters. Ik en al die andere leden hebben de gehele affaire via de MSM (en GS) moeten vernemen. Dat had elk lid eerst moeten kunnen vernemen via een email vanuit de partij. Maar zoals ik als zei, ik ben bang dat wij de leden er eigenlijk niet meer toe doen. Ik blijf allert en hoop voorlopig het beste. Een weinig vrolijk makend idee is dat het zulke amateurs zijn dat ze niet eens in de gaten hebben wat een zooi ze er van hebben gemaakt.