Kijk nou wat een relaxte mensen. Geen apothekers uit Aleppo, wel muzikanten uit Damascus. Hip, vrij en gelukkig veilig in Nederland. Om hier alsnog in een eieroorlog en een yoghurtslag verwikkeld te raken met 'de buurt'. Het staat er - uiteraard - niet met zo veel woorden, maar de vermoedens speculeren richting moslimjongeren uit de buurt: "Worden ze gepest omdat ze christenen uit Syrië zijn, in een wijk met veel moslims, en dus een kerstboom voor het raam zetten? Is het omdat Nivin geen hoofddoek draagt?" En ze hebben ook nog een hond en dat is natuurlijk helemaal haram. Noem ons maar speculanten, maar wij herkennen de stereotiepen van veraf. Het benne weer eens bidmatbukkers. Briefjes op het raam ("voor het gemak ook even vertaald in het Engels en Arabisch") halen niks uit. "It's a small action, but very big for me", zegt Nivin, die er ondanks de snik in haar stem nog een grap uit perst over dat ze met die eieren ook gewoon binnen taart kunnen komen bakken. Sorry Ahmad en Nevin, dit is niet ons Nederland, vrienden.