Je zit nog steeds in de ontkenningsfase? Ook ontkennen dat veel meer Nederlanders het feldgrau gedragen hebben dan dat er in het verzet gezeten hebben? Die administratie die zo goed op orde was is als doekje voor het bloeden na de oorlog verzonnen. Immers men moest toch iets verzinnen waarom het toch had kunnen gebeuren dat welkans de hele Joodse gemeenschap in Nederland is uitgemoord. Zelfs in Duitsland zelf waren ze veiliger.

De echte waarheid is dat het de gemiddelde Nederlander niets uitmaakte wat er met de joden gebeurde. En er viel nog geld mee te verdienen ook.

Alle respect voor de Nederlanders die in het verzet hebben gezeten, zo ook mij ome Ko die in Natzweiler kromgeslagen is. Maar hij was heel bitter na de oorlog over de houding en de hypocritie van het Nederlandse volk.