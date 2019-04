Weet u nog, dat OVV-rapport over Michael Panhuis, waaruit een giga-wanorde bleek en waaruit iedereen gewoon kan concluderen dat Sander Dekker misschien wel effe moet wieberen? Nog geen maand later komt het OVV dus met een nieuw onderzoek, PDF hier, over personen met een EPA (ernstig psychische aandoening). Lezenswaardig voer, vooral die casussen (spoiler alert: weinig happy endings). Verrassing: de conclusies zijn soortgelijk aan die van het Panhuis-rapport. Zo hebben zorgverleners onvoldoende zicht op de veiligheidsrisico's van de patiënt en zijn omgeving, onder meer omdat zorgverleners met verschillende systemen werken om gegevens vast te leggen. Eigenlijk concluderen Tjibbe Joustra en zijn makkers in 141 pagina's: het is best wel een ongeorchestreerde bende.

Nu wandelde GeenStijl een paar maanden geleden al eens over het terrein van Altrecht in Den Dolder, samen met een zorgverlener van die kliniek. Wat bleek Zal U Verbazen, want de patiënten zaten doodleuk en tevens massaal aan de drank en drugs. Waar we maar mee willen aangeven dat Onderzoeksraden en Commissies en Vertegenwoordigers en allerlei andere hotshots allerlei complexe rapporten kunnen samenstellen over het ontbreken van essentiële structuren in de zorg, met een beetje goede wil kunnen we het hele systeem gewoon failliet verklaren, maar het lukt 'men' niet eens om geestelijk gestoorde mensen in één kliniek op één plek in Nederland van de drank en drugs te houden. Zorgverleners aldaar maken vrijwel dagelijks onveilige situaties mee en tóch werken ze zich voor een mager loontje de ballen uit de broek, terwijl het de beleidsbepalers en leden van raden van bestuur kennelijk niets boeit. Of ze zijn gewoon heel erg slecht in hun vak. Enfin, bedankt voor dit 'keiharde rapport', Tjibbe. Heeeeeeel erg benieuwd of er koppen gaan rollen.