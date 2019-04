Het Cornelius Haga Lyceum is een knettergekke jihadistenfabriek die Halsema weigert te sluiten en het Comenius Lyceum wil zichzelf islamiseren. Voor Maja Mischke (voor wie wij altijd een beetje braver rechtop gaan zitten) de reden om zich tot Wierd te wenden en haar verhaal te doen: ze verruilde vorig jaar het Sweelinck College voor een joodse school omdat dertien islamitische collega's haar het werken onmogelijk maakten vanwege "destructieve tweets" over de islam. Mischke twittert regelmatig en rationeel over islam en islamisering en steekt daarbij haar afschuw over allahakbarrende aanslagplegers niet onder stoelen of schoolbanken. En zoals zo vaak, kiezen moslims dan de kant van hun koran.

Mischke: "[een woordvooerder van de dertien moslimdocenten] zei dat ik beter in Venlo les kan geven, kennelijk omdat Geert Wilders daar vandaan komt. Ik kon volgens hem in elk geval niet op het Sweelinck blijven. De vijandigheid was afschuwelijk. Hij vroeg me ook waarom ik zoveel twitterde over Joden, Israël en Palestina. Dat ik Joods ben speelde blijkbaar ineens een rol.” Toen leerlingen haar vervolgens ook een racist gingen noemen, is ze in stilte van school gewisseld. Ze spreekt zich nu alsnog uit, omdat het Comenius, evenals het Sweelinck, tot de Salaam Zaam Scholengroep behoort. "Ik weet dat er collega’s zijn die in eenzelfde positie verkeren als ik destijds; die onder dezelfde druk staan. Die wil ik hiermee een hart onder de riem steken.” (Online, PDF)

(Comenius was overigens een Tsjechische vrijdenker die asiel kreeg in Amsterdam toen die stad nog onderdak bood aan vrijdenkers. Hij pleitte voor gelijkwaardig, progressief onderwijs en met zijn humanistische citaat "Een mens doden om een zaak te dienen, is geen zaak dienen, maar een mens doden" kun je hem lijnrecht tegenover de veroveringskern van de islam positioneren. Als dat Comenius naar het korannieke regressiegif grijpt en een madrassa wordt, begin dan svp met een naamsverandering.)