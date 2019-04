Nee, dat is een Broodje Aap verhaal, begin deze eeuw verzonnen door een paar politici met een te hoog promillage in hun bloed, met de bedoeling om de nafferjeugd af te houden van het voetballen met kransen en ze (heel inclusief) te "betrekken" bij de 4 mei herdenking.

"Veel aandacht krijgen 19 Marokkaanse mannen die op een Franse militaire begraafplaats liggen in het Zeeuwse Kapelle. Volgens onderzoeker Hey uit Hengelo verdronken 15 van deze Marokkaanse militairen in Franse dienst in de zomer van 1940 in Het Kanaal, op de vlucht naar Engeland."

So much for de bijdrage van het Marokkaanse volk aan de bevrijding van Nederland, waar wij ze eeuwig dankbaar voor moeten zijn.

Als er in Utrecht inderdaad op 4 mei een Marokkaanse vlag wappert met die motivering, dan is dat een schandalige "travesty of history". Maar ja, who cares vandaag de dag?