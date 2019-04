En diezelfde mensen berekenen óók alvast hoeveel "wij", de burgers, VERPLICHT uit moeten gaan geven om ons eigen huis in de toekomst warm te krijgen. Dat kost volgens de "rekenmeesters" niet veel meer dan 'slechts' een eurootje of dertig- tot vijftigduizend.

Waar hebben we het over nietwaar.

Nou, hoe kún je deze mensen nog vertrouwen? Ze roeptoeteren wat cijfers en wat percentages, schreeuwen wat gemiddelden en hebben in de basis geen fukking idee waar ze het over hebben. Dat blijkt telkens weer. En wat ook telkens weer blijkt is hoe ont-zet-tend onzorgvuldig, ongeïnteresseerd en ronduit roekeloos deze mensen omgaan met geld wat niet van hen is maar wat ze maar wat graag over de balk willen smijten om hun eigen politieke ego's op te poetsen in ruil voor een paar handenvol macht.

De wereld redden van het klimaat; mn blanke réét.

Het enige wat ze doen is bákken en bakken met geld wegsmijten. En iedereen verplichten om prima werkende apparaten weg te smijten en in te ruilen voor nieuwe, minder goed werkende en veel te dure apparaten. Dus wat ze feitelijk voorstellen is méér weggooien en méér consumeren. Werkt het goed en kan het nog jaren en jaren mee? Flikker maar weg en koop iets nieuws! Ja waarom niet joh. Geld zat nietwaar.

Waar is die beroemde en beruchte Hollandse zuinigheid gebleven? Want als het om het klimaat gaat kan niet één verantwoordelijke nog rekenen. Een ministerie van EZ én klimaat, dan weet je al genoeg. En wat blijkt? Als het om het klimaat gaat, kan ook Wiebes ineens niet meer rekenen. Snel krijgt als het woordje klimaat valt ook meteen een rekenkundige blackout.

En dat liegende, stuntelende spul wil dan aan álle Nederlanders wel even gaan vertellen dat we ons niet druk hoeven te maken over de financiën mbt het krankzinnige klimaatakkoord. Want zij kunnen zo goed in hun eigen straatje rekenen. Alle Nederlanders gaan erop vooruit in 2019 weet je nog? Ik zie die volkomen onbetrouwbare Ollongren het nog zitten te verkondigen op TV. We zij gvd nog geen 4 maanden in het voorspelde "koopkrachttechnische juichjaar 2019" en nu er weer wat extra cijfers zijn blijkt dat misschien 60% maar waarschijnlijk maar 50% er daadwerkelijk op vooruit gaat.

Maar vertrouw ze vooral hoor.

Er klopt geen zák van dat hele klimaatakkoord. Niets. Het is hysterie en paniek met als inzet andermans geld.