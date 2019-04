Bier is bitter en dat is in het algemeen niet de lekkerste van de 5 smaken.

"Hmmm, wat is dit heerlijk bitter", ik hoor het niet zo vaak.

Toch wordt bier gedronken. Ik vind het niet zo lekker, maar drink het toch geregeld. En op een warme zomerdag is het "toch wel lekker verfrissend". Ja, die lichte zoem in je hoofd ja. Ook de reden dat ik het op andere momenten drink, niet omdat bitter nu zo'n lekkere smaak is.

"Ja, maar die 0.0 en alcolarme bieren, de Radlers en zo, komen juist ook in andere, lekkerdere smaken".

Eens even proberen. Radler 2.0 met sinaasappelsmaak, of Orangina. Hmm, wat zegt u? Smaakt Orangina vele malen lekkerder, maar is Radler 1,5x zo duur omdat er wat alcohol in zit en er een associatie met bierdrinken is?

Waarom zou ik dat bocht dan drinken?

Of ik wil een zoem in mijn hoofd, of ik drink wel iets dat veel lekkerder is. Keus genoeg, deze assortimentsuitbreiding sla ik over.