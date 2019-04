Klimaatverandering is een feit, in zoverre dat feiten in wetenschap mogelijk zijn. Het is van de orde grootte dat evolutie een feit is. Er is minder onzekerheid mee gemoeid dan bijvoorbeeld met de juistheid van het Standaardmodel van deeltjesfysica. We spreken niet van geloof in deze zaken, maar van consensus. Dat betekent in het wetenschapsbedrijf simpelweg dat tot dusver helemaal niemand in staat is geweest de roem, eer en glorie te verwerven door even de onjuistheid ervan aan te tonen. En dat betekent dan tevens dat deze afwezigheid het vertrouwen in de juistheid ervan met iedere experimentele bevestiging proportioneel steeds een klein beetje meer rechtvaardigt.

Wetenschap is iets anders dan politiek beleid. Het is een feit dat klimaatverandering bestaat. Het is een politieke keuze of er iets aan gedaan moet worden of gestimuleerd te laten doen. En zo ja hoe, wat, wie, waar. Welke vormen dat dan moet aannemen. Dat is beleid.

Dus nogmaals, want dit is voor wetenschapsontkenners van eender welke pluimage altijd echt heeeel erg moeilijk. Je hebt feiten èn je hebt wensgedachten. Die twee zijn niet noodzakelijk identiek. Meestal niet.