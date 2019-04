Deze zomer zullen Teslarijders hun vakantiebestemming nog even binnen rijbereik moeten plannen, of de kilometers omrekenen in laadpaalstops. Maar er is een bedrijf dat claimt binnenkort een accu te kunnen maken waar je 1000+ kilometer mee kan rijden. Kun je een retourtje Eemshaven - Westkapelle ineens zonder tussenstops doen. En zonder range anxiety want je houdt nog batterijduur over ook. Nu is een Tesla nog een beetje als een iPhone: een state of the art premium class A top notch (lol) kwaliteitsproduct, maar je moet er niet te ver mee van huis gaan zonder stroom want dan eindig je ergens met een dooie batterij en dan ben je volkomen hulpeloos overgeleverd aan de elementen en de goede wil van vreemdelingen die je koelte willen toewuiven en je vertellen dat het heus wel allemaal goed komt. Nou en daar willen we graag vanaf dus kom maar door met die nieuwe batterijen op basis van een "anorganische stof" die de huidige vloeibare elektrolyten in accu's moet vervangen en daarmee meteen een stukje explosiegevaar uit je auto haalt. Oh. Duurt nog een jaar of drie tot vijf. En er is nog geen prototype. Zijn we toch weer aan Elon overgeleverd...