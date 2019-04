Bosma is ijzersterk, en als hij begint over de, uit de VS in de Nederlandse policor smoeltjes overgewaaide "Identity Politics", heeft hij z'n sterkste punt.



Identity Politics is wel zo fout, dat het een gotspe is dat het Identity "Politics" mag worden genoemd. Want met politiek heeft het geen ene fuuqk te maken. Met zeurende, zeikende aandacht om je ontevreden, onzekere, onbegrepen zieltje des te meer.

Maar noem het geen politiek. Je hebt er ook geen kennis voor nodig. Je kijkt gewoon wat je gister vond bij het kopje thee bij DWDD, en hop: daar heb je weer een standpunt.



Verd *er kijken dan je neus lang is , is een kunst. Maar voor enige vorm van Visie/langetermijndenken hoeven we niet aan te kloppen bij de middenpolitieke partijen en hun dromende linkse steunpilaartjes.

Wat gister bij DWDD werd gezegd, DAT is da bomb. Daar gaan "we" het namelijk vandaag over hebben bij de koffie-automaat.

*gromt*