Weet u nog, december 2017, toen iedereen met een Binance-account en /r/CryptoCurrency onder de F5-knop niets anders deed dan tegen u aanlullen over welke crypto's u moest kopen? Nou die tijden komen mooi terug! Na een lange dip is de Bitcoin-koers vandaag voor het eerst in vier maanden boven de 5.000 dollar (4.466 euro) uitgekomen. Er zijn in korte tijd talloze long orders gevuld en shorts geliquideerd, aangestuurd door een anonieme koper. Ook altcoins zitten in de lift (totaaloverzicht op CoinMarketCap) dus iedereen die onlangs Guldens heeft gekocht nadat wij onze samenwerking met het Hollandse Gulden aankondigden: gefeliciteerd met je gratis digi-geld! Wat u met deze info aanmoet? Wij weten het ook allemaal niet. Behalve dat we in de toekomst nog veel gaan hebben aan & werken met blockchains, en de uitwas daarvan in de vorm van cryptocurrency de acceptatie alleen maar laat groeien. HODL!

Opfrisfilmpje. Zo werkt blockchain:

