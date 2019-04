Even leek het er op dat het standbeeld van Michael Jackson, gemodelleerd naar zijn strijdbare pose van de albumcover van HIStory, de poepstorm over zijn (vooruit, vermeende) pedofiele verleden zou overleven. (Voor de jongere lezers: HIStory was een dubbel-cd, en een dubbel-cd is een soort Big Mac: twee schijfjes plastic in een dito bakje.) Maar het ziet er naar uit dat de McDonald's in Best een extra parkeerplek heeft gekregen: de beeltenis van de popster is pleite. Documentaire Leaving Neverland heeft toch het laatste duwtje gegeven. De franchise-eigenaar van de burgerketen in Best wilde het beeld laten staan, maar de koepelclub van not so happy meal-managers heeft kennelijk alsnog aan het langste eind getrokken. Ron uit Rotterdam, voorbijganger bij Omroep Brabant, duidt onze diepe zucht: "Ik snap wel dat er commotie is rondom Michael Jackson, maar om dan gelijk allemaal dingen weg te halen, dat vind ik te ver gaan." En HIStory? Die zullen we nooit meer horen...