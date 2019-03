Kijk. Wij hoorden Ray ook gisteren. Een van Neerlands grootsten aller tijden die er in twee potjes met 7-1 af gaat, dat is voor een mensenmens met een klein hartje als Raya gewoon iets te veel van het goede. Dus natuurlijk zeg je dan in een opwelling dat je gaat stoppen. Maar kom op pushberichten versturende media. We zeggen allemaal wel eens iets waar we niet heel erg goed over hebben nagedacht. Wees blij dat ie niet 21 minuten over boreale uilen heeft staan ouwehoeren. Wij geloven heilig in de wederopstanding van de Grote Ene uit de Nederlandse dartsgeschiedenis. En kijk nou wat er op onze perberichtendeurmat valt. Een aankondiging van het Zwarte Cross Festival (een beetje het Frimley Green van de Achterhoek) dat de Raymond van Barneveld tegen Michael van Gerwen gaat strijden om de titel Achterhoeks Kampioen Darts. Kan ie toch nog een belangrijke titel op zijn naam schrijven. Alderbastend veel zin in. Nu maar hopen dat het geen 1 april grap is.

Alles komt goed