De wereld is zo klein. Als je in Nederland een reclameposter van een meisje dat koolstoftabletten in haar backpack stopt in het bushokje van Turfstekerveensteeg hangt, gaan er in India woedende mensen het internet op omdat ze denken dat je de horeca in hun land onhygiënisch noemt. En als je in Duitsland een schaamteloze, gedurfde en gewaagde grappige, originele en creatieve topcommercial voor je klusbunker doe-het-zelft, gaat een nuffige Nederlands/Vlaamse rotcourant het internet scrapen, op zoek naar een handjevol aanstel-Aziaten om te kunnen claimen dat er #ophef & WOEDE!!1! is. Waarna een zeker DIY weblog de prangende behoefte voelt om die reclame tot meme te verbouwen om de eigen Premium abo's mee te verkopen in een topic te schilderen en zich af te vragen of het ochtenhumeur van de wereld van morgen vandaag al is begonnen, als je in commercials rekening moet gaan houden met kranten die actief op zoek gaan naar mensen die een halve wereld bij ons vandaan in een andere tijdzone met het verkeerde been uit bed stappen. Het antwoord is even simpel als catchy: Yippie-Jaja-Yippie-Yippie-NEE! De Duitse doe-het-zelver toont zich niet onder de indruk, en zo hoort het ook. Zin om een boomhut te bouwen nu (en om zweterige onderbroeken op te sturen naar onze vriend in de postkamer van het Rokin).

Disclaimer: Geen reclame, want niemand heeft hier voor betaald