En daar is de volgende opvallende wending in het verhaal van de journalist die Turkije werd uitgezet, van banden met terrorisme werd beschuldigd door de Turken, door Nederland verdacht bleek te worden in een aan terrorisme gerelateerd onderzoek, een ex-liefje van de Nieuwsuur-Syriër, die zelf een Al-Nusra strijder bleek te zijn, bleek te zijn, verdacht werd van valsheid in geschrifte om dat ex-liefje Nederland in te helpen en toen door het FD op straat werd gegooid Ans Boersma, hier op de redactie ook wel bekend als Ans Nusra. Ans kiest voor de vluchteling naar voren en gaat de staat aanklagen! "Ze stelt Nederland aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade die ze heeft geleden als gevolg van de uitzetting." Wij hebben echt geen idee wat de volgende aflevering wordt in deze steeds surrealistischer wordende soap, maar we hopen dat het iets met Joris Demmink te maken heeft want er heeft al veel te lang geen enkele zaak iets met Joris Demmink te maken gehad.

