@Angelica | 16-01-19 | 13:44 |

Uw tegel is spot-on. Want dat is het dus. Wie denken Drunker, Verhoftand en Timmerfrans wel niet dat zij zijn om te bepalen wat een soeverein, zelfstandig land wel of niet kan doen? Als er iets duidelijk wordt, dan is het wel dat de EU een fout van catastrofale proporties is, op alle gebied. Samenwerking op gebied van economie, handel etc. (dit werd vroeger de E.E.G. genoemd en werkte prima!)? Dikke prima. Maar 'Brussel' dat voor landen wel even gaat bepalen wie ze allemaal binnen moeten halen op straffe van...(vult u hier maar iets moois uit Brussel in), een EU leger (God helpe ons!) of een EU rechtbank die de interne rechtbanken van de diverse landen zomaar kan overrulen? Ab-so-luut níet! Om over de dwingelandij met betrekking tot de gehele migratiefaal maar te zwijgen. Ze hebben zich zelf op geen enkele manier aan de regels gehouden; Merkel die zowel het Dublin als ook het Schengen Akkoord zelfstandig door de plee trok. Onze pensioenen, die via achterklap en zijlingse slinkse deals verkocht zijn aan de EU:

- www.geenstijl.nl/4928742/het_zijn_all...

De soms openlijke roep tot omverwerping van soevereine landen van Timmerfrans (o.a. "Europe will be diverse or war!"):

- www.youtube.com/watch?v=q94syUDDhxA



En Verhoftand die af wil van de zelfstandige natiestaten:

- www.geenstijl.nl/5050822/verhofstadt_...

Geen wonder dat de Britten er geen brood meer in zien. En wat we nu zien is het gevolg van het constante getraineer, gedram, gedreig en openlijke tegenwerking vanuit 'Brussel' vanaf dag één. Want zodra de Brexit stem een feit was stond het bovengenoemde trio te briesen dat ze de UK nooit zouden toestaan te vertrekken. Omdat ze weten dat, wanneer de UK het buiten de EU net zo goed of zelfs beter blijkt te doen, er dan wel eens méér kikkers uit de kruiwagen zouden kunnen springen. "Hotel California" indeed.