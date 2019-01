Dick Luyenlomp | 16-01-19 | 20:25

Er is de afgelopen 24 uur in London helemaal niets gebeurd. De Britse partij van de Arbeid wilde stemmen over een motie van wantrouwen, en die haalde het niet. Compleet voorspelbaar. Evenals de stemming van gisteren. Het doet denken waar deze kansloze compromissen vandaan komen.

Het nieuwe adagium van de EU is dat voor netto-betalers het lidmaatschap niet vrijwillig is. Beweeg u langzaam naar de uitgang en u merkt in wat voor soort sekte u zit. De Brexit mag geen succes worden, want dat is gelijk de doodsteek voor de EU. Dit is een vechtscheiding pur sang.

Op korte termijn zal dit economische schade geven voor EU en VK, daar zit nu de focus op. Men vergeet de waarde van soevereiniteit, en dat is respectloos voor alle militairen die onze vrijheid veroverd hebben. De wijn in de kerk is het bloed van Jesus, het rode potlood is het bloed van Jan Soldaat.

Alle continenten groeien harder dan de EU, en het VK mag daar binnenkort vrij mee handelen. Ook heeft het VK een hele positieve handelsbalans met de EU, en is dus daarin meer capabel dan de EU. Duitsland draait momenteel ook goed, omdat het zich achter de euro kan verschuilen. www.forbes.com/sites/miltonezrati/201...

Of Brexit een slimme beslissing is, hangt af hoe succesvol de EU met massa-immigratie, failliete leden en stabiliteit van de euro na draconische maatregelen kan omgaan. De EU zit qua beleid heel diep in zeer onbekend terrein. Een beetje een poker speler die met geld geleend van zware criminelen all-in gaat zonder eerst naar zijn kaarten of tegenstander te kijken. Nobody knows.

Dan kan je wel de Britten verwijten dat ze het ook niet weten, maar dat lijkt me vooral een reden de lotsafhankelijkheid te doorbreken, en elkaar barmhartig te helpen als het fout gaat. Wel beide vanachter onze eigen dijken, bunkers en andere systemen.