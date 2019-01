Merel 'Merol' Baldé wist de namen van meisjesdieren niet en dat leek ons gek maarrr het bleek dat het gewoon een hele stomme onduidelijke vraag was met plaatjes van dieren die seksen en dan een pijl er bij en dan moest je kennelijk zeggen hoe het meisjesdier heet en we snappen wel dat Merol dat niet snapte. Tevens zijn wij ook nogal SCHAAP! want we zaten in de verkeerde aflevering te grasduinen (ging over keukentrapjes ofzoiets), en daarin vertelde Merol dat wanneer ze een kerol was geweest dat ze dan wel zonder oogrol 'spuit me vol' had kunnen schrijven in haar lovesong. En daar raak Merol de roos vol dus nu heeft ze wederom een plekje op onze blogroll. Want in tegenstelling tot de uiterst streng en zuinig kijkende streepmondjes van de vacuüm vagina's achter Filip Freriks: zo feministisch zijn we dan ook weer wel.