Er is nu een film of serie over Mary Queen of Scotland. Los van de lofzangen op sterke vrouwen in de geschiedenis (die enkel aan de macht konden komen door zich als mannen te gedragen), zie je constant zwarten door het beeld lopen wat erg onrealistisch aandoet in dergelijke kostuumdrama's. Ik ben tegen "White Washing" alsook tegen "Black Staining (???)". Goku is Aziatisch, Wounded Knee is een indiaan en Kunta Kinte is zwart.

James Bond wordt altijd in moderne setting geplaatst, (en er wordt nergens de huidskleur vermeld van James, maar ik ben geen kenner) dus dan kan Idras prima. Hij zal zich wel moeten scheren. In Her Majesty's Service zijn stoppels ongepast.