De Filippijnse president Rodrigo Duterte is jarenlang burgermeester geweest va Davao City op Mindanao, een van de islamitische hot-spots. Davao is nog enigszins begaanbaar, hoewel iedereen het westerlingen afraadt om erheen te gaan.

Andere Filippijnse eilanden die tegen Indonesie aanliggen (bijvoorbeeld Sulu) zijn absolute no-go areas en het Filippijnse leger is er in een open oorlog bezig tegen Abu Sayyaf. Duterte staat waarschijnlijk best open voor hulp in de strijd, maar zijn eis zal zijn dat het echte bruikbare hulp is door troepen die gewend zijn te vechten in tropische omstandigheden en die vooral niet vies zijn van vuile handen.

Liesbeth Zegveld staat waarschijnlijk al klaar met een dagvaarding wanneer Nederland troepen zou sturen naar de Filippijnen, vanwege alle collateral damage bij die arme zielige islamieten aldaar.

Nederland heeft geen rechtsmacht ter plaatse, er is geen formele uitnodiging van Duterte om te helpen in de strijd en bovenal de Nederlandse strijdkrachten hebben niet de expertise, noch de instelling om daar iets te doen. Die instelling zijn we sinds Van Heutz kwijt.

De vogelaar heeft een extreem risico gezocht in een extreem risicovolle omgeving. Zijn lot is voor hem heel zwaar, ongetwijfeld. Maar dit kan de Staat der Nederlanden niet voor hem oplossen. Niet met geweld, maar ook niet met geld - dat is alleen maar een aanmoedigingsprijs voor islamitisch geweld waar dan ook op deze wereld.