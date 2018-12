Lekker man, boren. En helemaal als het voor een blijkbaar ongekend goedkope $10 miljoen per mijl kan. Musk onthulde gister de eerste demo van z'n Loop system, wat neerkomt op een ondergronds transportsysteem voor elektrische auto's. Het demonstratiemodel van 1.8 kilometer ging voor gasten ging zo'n 65 km/u, maar uiteindelijk moet het met zo'n 240 km/u gaan geschieden. Volgens Musk is een van de voordelen van dit systeem dat er zo'n beetje oneindig getunneld kan worden onder steden, zonder dat de bovenwereld er iets van merkt. En dat is nodig, omdat files uw ziel vernietigen. Of het heel goed met hem gaat weten we niet, maar hij was gister in ieder geval voor zijn doen weer een beetje in z'n sas. Volledige presentatie en aanranding door een CBS-anchor, na de breek.

