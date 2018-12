Op 7 december jl. verwijderde Patreon het account van Carl Benjamin, beter bekend als Sargon of Akkad en offensive centrist van het eerste uur (2013). Reden: een tien maanden oude rant, waarin hij het woord "niggers" meermaals en "faggot" eenmaal gebruikt. Dat was een rant tégen de alt-right, en luisterde als volgt. "I just can't be bothered to deal with people who treat me like this, it's really annoying. You are acting like bunch of niggers. You act like white niggers. Exactly how you describe black people acting, is the impression I get dealing with the alt-right. I'm just not in the mood to deal with this kind of disrespect. (...) You carry on, but don't expect me to then have a debate with one of you faggots (...). Maybe you're just acting like a nigger mate. Do you think white people act like this? White people are meant to be respectful and polite to one another? And you guys can't even act like white people, it's really amazing to me (...)."

Bepaald onhandig taalgebruik tijdens een openbare discussie, en ook niet iets dat we zonder meer wegwuiven omdat-ie toevallig aan onze kant van de fatsoenskloof staat. Dat lijkt Peterson iets makkelijker af te gaan: "I am an admirer of Sargon, and he was a great friend of mine when I was in deep trouble two years ago. I think there is no excuse for deplatforming him (particularly when his fundamental crime was defending himself against neo-Nazis)." Met de nodige en niet onverdiende goede trouw valt het zeker te luisteren alsof Sargon de alt right's eigen racistische en verheerlijkende stereotypen tegen henzelf inzet, maar toch, heel aangenaam leest en luistert het allemaal niet.

Sakkads 'overtreding' vond niet plaats op Patreon, en ook niet op zijn eigen YouTube-kanaal, maar na een uur op dat van degene die hem interviewde. Volgens Sakkads correspondentie met Patreon is zijn account verwijderd omdat "Because we process payments, we take creators' entire brand into account during our review. Your brand is funded through Patreon and your Youtube channel and the types of discussions you host on it contribute to this brand - this is also what makes your appearances on other sites relevant to the project you fund on Patreon. Because of this, your racial and homophobic slurs taking place on somebody else's YouTube video factored in our decision to remove your page". Akkad stelt vervolgens in zijn videobespreking (onderstaand) dat Patreon's community guidelines niets zegt over een creator's gehele brand, maar Patreons Terms of Use stellen op hun beurt weer dat de richtlijnen "not exhaustive" zijn.

Hier legt Patreon's CEO Jack Conte naar aanleiding van de verwijdering van heel Defend Europe's en Lauren Southerns Patreon uit dat ze jorissen op basis van "Manifest Observable Behavior", wat neer zou komen op zonder enige politieke bias verwijderen op basis van gedrag dat onweerlegbaar is vastgelegd op schrift of beeld.

MAAR, nu komt de giller. Weet u waar het woord "nigger" héél vaak te vinden is? Nou, inderdaad, op Patreon.com zelf, screens onderstaand! Sowieso is het overduidelijk dat Patreon de eigen richtlijnen asymetrisch en gericht toepast na vlag-campagnes van creators' ideologische tegenstanders.

En nu? Dat vroeg Jordan Peterson zich onderstaand blijkbaar ook af, en hij kondigde gister aan dat hij al zes maanden werkte aan "a system to allow authors and other people who engage publicly on intellectual issues, to interact more effectively with their readers and viewers and listeners. It occurred to me this week that with a bit of modification that could serve exactly the function that we're hoping it could serve. What we're going to try to do as fast as we possibly can, is to set this system up on a subscriber model that is analogous to Patreon. It has a bunch of additional features which I don't want to talk about right now, I don't want to over promise (...). We're gonna try to get something up in the next week."

Volgens Peterson is hij inmiddels zo'n duizend Patrons kwijt omdat zij niet langer fee's af willen dragen aan Patreon, check comments onderstaand. Maar goed, Sam Harris verwijdert nu dus zijn Patreon, wat de op 13 na grootste account is, en straks vertrekt #16 Peterson dus ook.

Je zou het voor Patreon tijd voor damage control mogen noemen, zo inmiddels.

UPDATE: Patreon reageert en gooit het nu, al iets begrijpelijker, op hate speech. Wel laten ze de context van een rant tégen de alt-right in zijn geheel uit de redenering, terwijl ze schrijven nu de volledige context te geven.

