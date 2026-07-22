Schande. Haaksbergen laat vrouw niet medicinaal wippen
(Vermoedelijk niet de vrouw uit het verhaal)
Ok we zijn nooit heel enthousiast over belasting betalen maar als er van dat belastinggeld geneuqt kan worden wellicht iets meer. In Haaksbergen heb je een bloedjegeil treinmuseum, maar je hebt er ook een zorginstelling waar een heuse SEKSREL speelt. In de zorginstelling woont een mevrouw die last heeft van algehele welzijnsproblemen alsook migraineaanvallen en stemmingswisselingen. Voor die problemen zijn medicijnen, maar de behandelend psycholoog kwam als alternatief met een goedkopere en bovendien veel leukere remedie; regelmatig bezoek van een hoermeneer. Drie sessies van een uur aan seksuele verwenning a 950 euro per maand, iedereen blij. Maar de gemeente Haaksbergen WEIGERDE de zorgseks te vergoeden. Dit tot ongenoegen van de vrouw, die in beroep ging bij de commissie Bezwaarschriften maar daar opnieuw bot ving. Nou vraagt de Babbelbox zich dus af: moet seksuele heling (hallo Marvin Gaye) in het basispakket?
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