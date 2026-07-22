De vlag mag uit want het gaat helemaal de goede kant op met de bomaanslagen in dit land. Een schouderklopje voor ons allemaal is op z'n plaats want het aantal ontploffende portieken teruggedrongen is naar slechts 581 in de eerste helft van 2026. Dat zijn er slechts 3 per nacht, terwijl het er in 2025 nog bijna 4 per nacht waren. Bijna één hele explosie minder en dat is natuurlijk de verdienste van het OTE, het Offensief Tegen Explosies, voorgezeten door de Rotterdamse burgermoeder Carola Schouten. Die zijn afgelopen jaar druk bezig geweest met de Nederlandse jeugd vertellen dat bomaanslagen plegen niet gangsta maar zeer faya is en hun ouders opdragen om eens met hun kind te praten over explosies en desnoods eens onder het bed van hun kind te kijken. Daarnaast wordt er in Europa hard gewerkt om verboden vuurwerk nog verbodener te maken, dus binnen de kortste keren is het ontplofprobleem helemaal verleden tijd. De volgende keer dat u 's nachts plots rechtop in bed zit omdat iemand weer een geschil met uw buurman probeert weg te knallen, denk dan onmiddellijk 'ach, vorig jaar was het allemaal veel erger' en draai uzelf dankbaar weer om.