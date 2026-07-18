Haai allemaal en hiep hiep hoera want we hebben weer eens zogenaamd goed nieuws uit de natuur en deze keer gaat het over het water. Eeuwenlang zijn wij Nederlanders het water de baas, maar nu dient zich in dit eeuwige gevecht een nieuwe strijdende partij aan: de HAAI. De haai blijkt zich helemaal suf te fokken in de Oosterschelde en daardoor is er sprake van een haaien-explosie in de Noord- en Waddenzee. Voor de Nederlandse kust worden elke dag meer en meer haaien gespot en daar moeten we blij mee zijn volgens de BIOLOGEN. Want huuuuuu een de gladde of ruwe haai en andere Henk en Ingrid-haaiensoorten zijn schuw en zullen nooit een mens aanvallen en daarop zeggen wij twee dingen: 1. Heb je die tanden gezien? 2. KLINKT WEL EEN BEETJE BEKEND DIT HÉ. Dat wordt nooit meer in zee zwemmen, laat staan met uw kind, maar het ergste van allemaal: al onze kibbeling wordt dadelijk opgevroten door Jaws.