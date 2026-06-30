Kansloze rattenplaag ongehinderd verder
Dit gaat over dieren
RATTENOVERLAST en het heeft niks met een voetbalwedstrijd te maken! Mensen flikkeren alles op straat, er is geen handhaving, gemeenten ruimen nauwelijks op (zie hasthag #stopdetroep), het inzetten van fretten wordt door bepaalde gemeenten (Amsterdam uiteraard) afgekeurd wegens 'dierenwelzijn', opwarming van steden, verouderde riolering, enzovoorts. Het grootste probleem is natuurlijk: het verbod op het gebruik van gif voor particulieren sinds 1 januari 2023 wegens huuu het is schadelijk. Blijft over 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen' en dan mag u 3x raden of 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen' even goed werken als wat minder 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen'. Onderzoekje van De T.: van de 114 aangeschreven gemeenten geven 105 gemeenten aan ongedierteoverlast te ervaren. Goh, nou, ja, dat krijg je er nou van he, van BELEID.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Invasieve exoten in het StamCafé
Ja lach maar klootzak
Ook JAGERS keren zich tegen De Vos
SCHANDE! HOE DURVEN ZE! EINDELIJK MOMENTUM VOOR EEN PARTIJ DIE ÉCHT IETS ANDERS WIL EN...
Komt een Amsterdammer bij de viskraam: "Doet u mij een broodje RAT met ui en zuur"
ETENSTIJD - Geen broodjeaapverhaal
WOLF ook levensgevaarlijk voor de WOLF
Wolf-on-wolf crime!
HOMMELES! In de viswereld
Kenden we maar iemand bij VisTV