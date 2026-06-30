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Kansloze rattenplaag ongehinderd verder

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Dit gaat over dieren

RATTENOVERLAST en het heeft niks met een voetbalwedstrijd te maken! Mensen flikkeren alles op straat, er is geen handhaving, gemeenten ruimen nauwelijks op (zie hasthag #stopdetroep), het inzetten van fretten wordt door bepaalde gemeenten (Amsterdam uiteraard) afgekeurd wegens 'dierenwelzijn', opwarming van steden, verouderde riolering, enzovoorts. Het grootste probleem is natuurlijk: het verbod op het gebruik van gif voor particulieren sinds 1 januari 2023 wegens huuu het is schadelijk. Blijft over 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen' en dan mag u 3x raden of 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen' even goed werken als wat minder 'diervriendelijke bestrijdingsmiddelen'. Onderzoekje van De T.: van de 114 aangeschreven gemeenten geven 105 gemeenten aan ongedierteoverlast te ervaren. Goh, nou, ja, dat krijg je er nou van he, van BELEID.

Tags: ratten, dierennieuws, rat
@Mosterd | 30-06-26 | 12:07 | 94 reacties

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