Syriëgangster en Ebru-bedreigster Xaviera Swagemakers op vrije voeten
Ze gedraagt zich voorbeeeeeeldig en ze 'heeft afstand genomen van het gewelddadige salafistische gedachtegoed' yeah right
Moeders houd uw terreurzonen binnen! Vandaag de uitspraak in het hoger beroep rond Xaviera Swagemakers, de geflipte bekeerlinge die vanuit Apeldoorn naar Syrië trok om mee te doen aan de jihad. Ze trouwde met Anis Zerguit (die zichzelf van ellende opblies) en stuurde vanaf het Twitteraccount 'The Real Oum Mujahid' doodsbedreigingen naar Ebru Umar en Brenda Stoter Boscolo. Ebru sprak bij de rechtszaak in eerste aanleg (lees hier) en Brenda schreef er dit over. Welnu, ook in hoger beroep is Xaviera veroordeeld. Voor plunderen (in Syrië nam ze met haar loverboy woningen van anderen in, een oorlogsmisdrijf), deelneming aan terroristische organisaties, twee bedreigingen met een terroristisch misdrijf en voorbereidingshandelingen van terroristische misdrijven. Lollig zinnetje in de uitspraak: "Vlak voor en na haar bekering heeft de verdachte verschillende zoekslagen gedaan via Google, waaronder: 'trouwen met een broer'." Enfin, dan de MAAR: omdat ze in Turkije al in de cel heeft gezeten, ze in Nederland in voorlopige hechtenis zat, ze zich volgens behandelaars goed gedraagt en ze 'afstand heeft genomen van het gewelddadige salafistische gedachtegoed' (rrrright) mag ze de straat weer op. Ze is trouwens wel 'verminderd toerekeningsvatbaar', maar kleinigheidjes als verwardheid hou je toch!
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