Turkse comedian gearresteerd om bespotten islam
Man kwam terug uit het buitenland en werd op het vliegveld van Istanboel direct ingerekend
Ja wij hadden nog nooit van Deniz Göktaş gehoord maar andere mensen wel, hij blijkt een comedian te zijn met een podcast en een nieuwe show, die inmiddels acht dagen op YouTube staat en in die tijd 9,3 miljoen keer is bekeken. In deze voorstelling drijft Göktaş de spot met Erdogan en maakt hij extreem belegen grapjes over de islam. Grapjes die zo braaf zijn dat je een comedian er eigenlijk om zou moeten arresteren, maar die ze in Turkije zo grof vonden dat het leidde tot 185 klachten en dus een arrestatie. We vertalen: "De eerste drie heilige boeken waren goed, maar bij het vierde was de vertaling zwak. Ik vond het eigenlijk het beste van de vier boeken. Het was een ambitieuze debuutuitgave in de jaren 600. Het moet ook moeilijk zijn geweest voor de schrijver. Als hem later nog een nieuw idee te binnen schoot, had hij al gezegd: 'dit is het laatste boek.'" Jezus Christus zeg, dat is nog slechter dan Rogier Kahlmann. Afijn, zomaar een ideetje: kunnen we die twee niet ruilen?
Het kan wel!
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