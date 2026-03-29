LOL. In 010 verkozen Leefbaar-kandidaat voerde campagne met foto van jonge blondine, blijkt helemaal geen jonge blondine

Kiezersbedrog!

Schitterend relletje in Rotterdam, waar de 59-jarige Leefbaar-kandidaat Patricia Reichman verkozen werd in de wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier. Op de site van de gemeente is Patries gewoon een vrouw van tegen de zestig, maar naar de wijkkrant stuurt ze een foto op van een aanzienlijker jonger (en, nou ja, oké, pistool tegen het hoofd, iets knapper) exemplaar. "Die foto in de wijkkrant had een te lage resolutie, toen heb ik ’m door een internetprogramma gegooid om de pixels te verhogen," verklaart ze tegenover het AD. "Het is gewoon mijn foto, ik ben dat echt. Op dit moment zie ik er wat anders uit, maar dat komt door medicijngebruik. Dat is binnenkort afgelopen (...) Ik zie er normaal ook heel jong uit voor m’n leeftijd. Als ik met m’n zoon op pad ben, denken mensen dat ik zijn vriendin ben. Ik hoor heel vaak dat ik er heel jong uitzie voor m’n leeftijd." Ja, dit krijg je dus als je vrouwen altijd reduceert tot hun uiterlijk. Slim gespeeld, Patries!

Tags: leefbaar rotterdam, catfishen, patricia reichman
@Schots, scheef | 29-03-26 | 20:00 | 37 reacties

