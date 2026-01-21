We staan er weer goed op! En serieus deze keer, want Nederland heeft meegewerkt aan een gigantische ontmantelingsoperatie tegen een internationale drugsbende. Allemaal onder de vlag van Europol, waar Nederlander Andy Kraag de scepter zwaait over de afdeling zware en georganiseerde misdaad, en die noemt Operation Fabryka de grootste operatie ooit'. In totaal werden 24 industriële drugslaboratoria ontmanteld, 1000 ton productiechemicaliën in beslag genomen en meer dan 85 mensen opgepakt. Nederland werkte samen met België, Tsjechië, Duitsland, Spanje en Polen (vanwaaruit werd gedistribueerd).

Oké, deels staan we er nog steeds niet zo heel best op aangezien 5 van de opgerolde drugslabs en 7 opslagplaatsen zich in ons landje bevonden. Rotterdam, Veenwouden, Valthermond, Scheemda, Sittard, Waalwijk, Terneuzen, Den Haag, Apeldoorn en Wouwse Plantage (ghe) zijn de schuldige plaatsen. Maar dat we de FIOD, het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum en de Nationale Politie beschikbaar stelden trekt dat weer helemaal recht, temeer daar andere landen voornamelijk alleen de politie inzetten. Grote klap dus voor meth-, mdma- en amfetamineliefhebbers, joekel van een klapper voor de deelnemende autoriteiten aan Operation Fabryka en natuurlijk een slag van jewelste voor Europese samenwerking.