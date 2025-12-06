Man die de wereld wandelt is bijna THUIS
held
Mooi verhaal mensen. Over een man die een weddenschap aanging in een bar, en nu 27 jaar later, nog steeds een man een man een woord een woord is. Karl Bushby is de naam, en hij wandelt - sinds november 1998 - van het zuidelijkste puntje van Chili naar huis in Hull, Engeland, waar-ie volgend jaar september hoopt aan te komen. Uiteraard heeft Karl een eigen wiki. En het meest recente bericht staat dit weekend in de Times of India, Allermooiste quote: He often says that his journey has revealed the best of humanity. In his words, 99,99% of people he has met have been kind, generous and supportive. Mocht u Karl ergens tegenkomen binnenkort, doe 'm de groeten.
Reaguursels
