ZIEN. Volstrekt hysterische NOS-verslaggever Rudy Bouma doet vrouw met blauw haar na
SCHREEUWEN. WANT TRUMP
NOS-verslaggever Rudy Bouma was ooit Feldwebel Nepnieuws bij Nieuwsuur, maar sinds-ie is weggepromoveerd naar een correspondentschap te Amerika is Rudy compleet aan het radicaliseren. Rudy mag nu itempjes draaien met malle heksvrouwtjes die malle dingen doen, en Rudy doet ook gewoon mee met die malle dingen. Vanaf minuut 1:03 ziet u rijksambtenaar Rudy compleet uit zijn dak gaan. Wij weten natuurlijk geen jota van integere verslaggeving enzo. Maar De Tegel voor Participerende Journalistiek kan Bouma niet meer ontgaan! Proficiat alvast Rudy!
