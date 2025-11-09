achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZIEN. Volstrekt hysterische NOS-verslaggever Rudy Bouma doet vrouw met blauw haar na

SCHREEUWEN. WANT TRUMP

NOS-verslaggever Rudy Bouma was ooit Feldwebel Nepnieuws bij Nieuwsuur, maar sinds-ie is weggepromoveerd naar een correspondentschap te Amerika is Rudy compleet aan het radicaliseren. Rudy mag nu itempjes draaien met malle heksvrouwtjes die malle dingen doen, en Rudy doet ook gewoon mee met die malle dingen. Vanaf minuut 1:03 ziet u rijksambtenaar Rudy compleet uit zijn dak gaan. Wij weten natuurlijk geen jota van integere verslaggeving enzo. Maar De Tegel voor Participerende Journalistiek kan Bouma niet meer ontgaan! Proficiat alvast Rudy!

Tags: rudy bouma, schreeuwen, werken bij de nos
@Pritt Stift | 09-11-25 | 09:00 | 122 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Spruitjeslucht. Raad voor de Journalistiek steunt etnisch profileren @NOS met #divibokaal

NOS *zet zichzelf voor paal door achterlijk hokjesdenken

Raad voor de Journalistiek: hold my beer

@Ronaldo | 16-05-20 | 08:30 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.