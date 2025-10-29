achtergrond

VIJAND VALT NEDERLAND IN RUG AAN. NEPBERICHT 'MINISTER FABER' BLIJKT NEP

TRAP ER NIET IN

Hoe de vijand Nederland aanvalt: in de rug. De democratie ondermijnen. Zijn benieuwd of de inlichtingendiensten erachter komen wie dit doen. 

🚨Let op: desinformatie over stemmen🚨

Op X, het voormalige twitter, is een account actief dat @minsterfaber heet, maar dat is helemaal niet van minister Faber! En dat account heeft tienduizend volgers. Tienduizend! Dat is een tien, met een duizend erachter. En erger nog, het account verspreidt SCHADELIJKE DESINFORMATIE WAAR DE GEHEIME DIENST ONMIDDELLIJK ONDERZOEK NAAR MOET DOEN over de verkiezingen van vandaag. Want als u op de PVV wilt stemmen moet u juist niet twee bolletjes rood maken in het stemhokje. Dat is alleen als u op GroenLinks-PvdA stemt!

Eerder nepnieuws: honderden gedupeerde Tunesische boekhandelaren

Ja er staat dus parodie omdat ze willen dat u denkt dat het een parodie is

Red de democratie. Kijk vanavond

Tags: parodie, twee bolletjes complot, russen?
@Ronaldo | 29-10-25 | 11:01 | 129 reacties

