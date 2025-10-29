VIJAND VALT NEDERLAND IN RUG AAN. NEPBERICHT 'MINISTER FABER' BLIJKT NEP
TRAP ER NIET IN
Veel #PVV kiezers twijfelen nog of ze op #GeertWilders willen stemmen of op mij. De oplossing is simpel: stem op ons allebei en kruis onze namen allebei aan! 🗳️ #TweeHokjesRood #WinWin pic.twitter.com/LbFNjPf4Q7— Minister Faber (ex-minister tegen asiel) (@ministerfaber) October 27, 2025
Hoe de vijand Nederland aanvalt: in de rug. De democratie ondermijnen. Zijn benieuwd of de inlichtingendiensten erachter komen wie dit doen.
🚨Let op: desinformatie over stemmen🚨
Op X, het voormalige twitter, is een account actief dat @minsterfaber heet, maar dat is helemaal niet van minister Faber! En dat account heeft tienduizend volgers. Tienduizend! Dat is een tien, met een duizend erachter. En erger nog, het account verspreidt SCHADELIJKE DESINFORMATIE WAAR DE GEHEIME DIENST ONMIDDELLIJK ONDERZOEK NAAR MOET DOEN over de verkiezingen van vandaag. Want als u op de PVV wilt stemmen moet u juist niet twee bolletjes rood maken in het stemhokje. Dat is alleen als u op GroenLinks-PvdA stemt!
Eerder nepnieuws: honderden gedupeerde Tunesische boekhandelaren
Vanwege de enorme vraag is mijn bestseller ‘Mij krijgen ze niet klein’ nu ook in het Arabisch te koop.— Minister Faber (ex-minister tegen asiel) (@ministerfaber) September 30, 2025
Later deze week verschijnt mijn boek ook nog in het Turks en het Somalisch. pic.twitter.com/SR2K2dhaSX
Ja er staat dus parodie omdat ze willen dat u denkt dat het een parodie is
Red de democratie. Kijk vanavond
Maak dit mogelijk
