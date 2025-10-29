Veel #PVV kiezers twijfelen nog of ze op #GeertWilders willen stemmen of op mij. De oplossing is simpel: stem op ons allebei en kruis onze namen allebei aan! 🗳️ #TweeHokjesRood #WinWin pic.twitter.com/LbFNjPf4Q7

Hoe de vijand Nederland aanvalt: in de rug. De democratie ondermijnen. Zijn benieuwd of de inlichtingendiensten erachter komen wie dit doen.

🚨Let op: desinformatie over stemmen🚨

Op X, het voormalige twitter, is een account actief dat @minsterfaber heet, maar dat is helemaal niet van minister Faber! En dat account heeft tienduizend volgers. Tienduizend! Dat is een tien, met een duizend erachter. En erger nog, het account verspreidt SCHADELIJKE DESINFORMATIE WAAR DE GEHEIME DIENST ONMIDDELLIJK ONDERZOEK NAAR MOET DOEN over de verkiezingen van vandaag. Want als u op de PVV wilt stemmen moet u juist niet twee bolletjes rood maken in het stemhokje. Dat is alleen als u op GroenLinks-PvdA stemt!