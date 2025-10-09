achtergrond

Nederland blijft koersvast afstevenen op eigen opioïden-crisis

Hier kan je dus de klok op gelijkzetten

Ha leuk cijfertjes. Eind 2024 kregen ruim 189 duizend Nederlanders sterkwerkende opioïden (morfine, oxycodon, fentanyl) voorgeschreven - bijna 35% van hen ook nog eens langer dan drie maanden. Dat is: niet zonder risico, want dat spul is kneiterverslavend dus je moet er zo snel mogelijk weer van af. Nou we kennen allemaal de Amerikaanse taferelen en toch staart het konijn nu toch al behoorlijk lang in de koplampen. Meestal als er iets komt overwaaien uit de VS is het geen goed nieuws (zie ook: Chief Diversity Officers, abortussceptici), en dat is ook hier het geval. Omdat artsen op grote schaal blijven voorschrijven is er nogal veel van die troep in omloop en daarin is natuurlijk een levendige handel ontstaan. In het kielzog daarvan krijg je goedkopere maar nog grotere troep op de markt en daarvan kun je zomaar hartstikke doodgaan, zoals een 30-jarige Amsterdammer dit jaar overkwam. Niemand wil de ellende die schuilgaat achter chronische pijn bagatelliseren, maar met chronische verslaving als oplossing creëren we weer: een heel nieuw probleem. Succes daarmee, komende decennia.

@Schots, scheef | 09-10-25 | 12:00

