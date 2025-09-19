Je reinste fascisme. Kabinet wil verbod op ontsnappen uit gevangenis
Totalitaire staat
Dit is dus het gevolg van een goede vijf decennia PvdA-betutteling. Eerst mocht je als je in de gevangenis zit wel ontsnappen omdat je als het je lukt ook gewoon een mooie gozer bent, nu mag het ineens niet meer omdat het moreel verkeerd is ofzo. "Met dit wetsvoorstel trekken we een harde grens: straffen moeten worden uitgezeten," aldus
Benito Mussolini demissionair Justitie-stas Arno Rutte. En: "Het gaat om de uitstraling. Nu is het nog iets dat er een beetje bij hoort. Wij willen een einde maken aan dat romantische idee." Welja. Samenleving volledig gefeminiseerd. Je mag ook: niets meer.
