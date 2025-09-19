achtergrond

Je reinste fascisme. Kabinet wil verbod op ontsnappen uit gevangenis

Totalitaire staat

Dit is dus het gevolg van een goede vijf decennia PvdA-betutteling. Eerst mocht je als je in de gevangenis zit wel ontsnappen omdat je als het je lukt ook gewoon een mooie gozer bent, nu mag het ineens niet meer omdat het moreel verkeerd is ofzo. "Met dit wetsvoorstel trekken we een harde grens: straffen moeten worden uitgezeten," aldus Benito Mussolini demissionair Justitie-stas Arno Rutte. En: "Het gaat om de uitstraling. Nu is het nog iets dat er een beetje bij hoort. Wij willen een einde maken aan dat romantische idee." Welja. Samenleving volledig gefeminiseerd. Je mag ook: niets meer.

Tags: ontsnappingsfantasie, ontsnappingspoging, mussolini
@Schots, scheef | 19-09-25 | 16:05 | 99 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

