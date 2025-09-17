achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zijn we er toch ingetuind: geen medaille voor Niels Laros

BOE

TWINTIG JAAR staan we droog voor goud. Twin-tig jaar. En twaalf jaar staan we al droog voor überhaupt een medaille. Twintig jaar sinds Rens Blom goud pakte met z'n polsstok, lang voordat eentrucspony Mondo Duplantis met 1 cm verschil per keer over het paard de lat getild werd als hype, en twaalf jaar sinds Ignisious Gaisah zilver pakte bij het verspringen. Sindsdien gaan de atletiekvrouwen vrouwen vrouwen voorop in de strijd, maar laten de atletiekmannen het voortdurend afweten. TOT VANDAAG MENSEN. Niels Laros. Het fenomeen. De prins van de middellange afstand: de 1.500 meter. Zijn medefavorieten voor de titel (Jakob Ingebrigtsen, Azeddine Habz, Cole Hocker) sneuvelden allemaal in de kwalificaties. De weg naar goud ligt open. Niels Laros, het is jouw dag. En hij rent. Wij rennen. Het is ongekend! LIVE, NPO2.
Update - Pats, begonnen. Laros pakt de kop
Update - KOM OP LOUIS
Update - Verdomme man
Update - Vierde of vijfde. Wat een deceptie

Tags: atletiek, rennen, hollen
@Mosterd | 17-09-25 | 15:15 | 23 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Relaxen. Met foto's van vrouwen in een bak zand

PAUZETOPIC! Wat is er veel gaande in de wereld he. Zoals het WK atletiek

@Mosterd | 15-09-25 | 17:05 | 97 reacties

Rook, as en lava uit de Etna, toeristen vluchten de berg af

Had je ook met een Aperol Spritz op het terras kunnen zitten in Catánia of Palermo

@Dorbeck | 02-06-25 | 17:00 | 141 reacties

LUCHTALARM LIVEBLOG. Heel NL in paniek

Terug de tuin in, mensen - you'll live to see another day

@Mosterd | 06-04-20 | 11:55 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.