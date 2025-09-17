Zijn we er toch ingetuind: geen medaille voor Niels Laros
BOE
TWINTIG JAAR staan we droog voor goud. Twin-tig jaar. En twaalf jaar staan we al droog voor überhaupt een medaille. Twintig jaar sinds Rens Blom goud pakte met z'n polsstok, lang voordat eentrucspony Mondo Duplantis met 1 cm verschil per keer over
het paard de lat getild werd als hype, en twaalf jaar sinds Ignisious Gaisah zilver pakte bij het verspringen. Sindsdien gaan de atletiekvrouwen vrouwen vrouwen voorop in de strijd, maar laten de atletiekmannen het voortdurend afweten. TOT VANDAAG MENSEN. Niels Laros. Het fenomeen. De prins van de middellange afstand: de 1.500 meter. Zijn medefavorieten voor de titel (Jakob Ingebrigtsen, Azeddine Habz, Cole Hocker) sneuvelden allemaal in de kwalificaties. De weg naar goud ligt open. Niels Laros, het is jouw dag. En hij rent. Wij rennen. Het is ongekend! LIVE, NPO2.
Update - Pats, begonnen. Laros pakt de kop
Update - KOM OP LOUIS
Update - Verdomme man
Update - Vierde of vijfde. Wat een deceptie
Reaguursels
