Het is een donkere, grauwe dag (the day after) en: het regent. En dat is precies het weer dat bij ons stuurloze landje past. Maar kunnen we dan nergens meer om glimlachen, kunnen we niet meer trots zijn, is er geen hoop meer of groeit er tussen het puin en de as toch nog een klein stralend bloemetje dat ons kan opbeuren? JAWEL: Dua Lipa (familie woont deels in Nederland) zong gisteravond in de Ziggo Dome 'Bloed, Zweet en Tranen' (beeld en geluid na de klik) van onze drankorgel volkszanger André Hazes en dan worden we toch weer vrolijk. Zo'n internationale popdiva die met een zwoel stemmetje en dikke Lipa 'rot hier nu maar op' de microfoon in kreunt: geil heerlijk! En dan dat publiek: "ROT MAAR OP HOER". Door zulke culturele pracht en praal krijgen we stiekem weer hoop dat het zonnetje toch nog eens gaat schijnen.