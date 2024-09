In de jaren negentig, op de piek van het gabbertijdperk, was het voornaamste exportproduct van Rotterdam eventjes: kale kerels. Nu, drie decennia later, geldt met enige fantasie hetzelfde voor heel Nederland. In de allermooiste Grudge game tussen de allermooiste twee clubs uit de allermooiste voetbalcompetitie (enigszins aangetast door goor geld, maar toch) ter wereld nemen vandaag Erik ten Hag uit Haaksbergen en Arne Slot uit Bergentheim het tegen elkaar op. Ten Hag won superveel bij Ajax, Slot iets minder bij Feyenoord. Ten Hag vertrok twee jaar geleden naar het prachtige Manchester United, Slot volgde deze zomer Jürgen Klopp op bij het eveneens prachtige Liverpool FC. Ten Hag gooide honderden miljoenen over de balk, Slot gaf vooralsnog 'weinig' uit. Ten Hag begon weer haperend aan het seizoen, Slot voortvarend. Beide zijn geweldige trainers en tactische geniën. Onze eigen klassieker gaat vandaag helaas niet door, dus slingeren we deze maar aan. Aftrap om 17.00; dit wordt smullen.

Update Bijna rust, Ten Hag krijgt slaag. 0-2, 2x doelpunt Diaz, 2x assist Salah.

Update 0-3 Salah.

Update Schluss.