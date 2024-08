De man die op dit moment door de politie wordt gezocht omdat hij ervan wordt verdacht 'fietsers van hun fiets te trekken', is de in 2015 voor verkrachting veroordeelde Michael van H. Dat melden bronnen rond de TBS-wereld aan GeenStijl. Eerder onthulde de Telegraaf al dat de man naar wie de politie op zoek is "in het verleden voor soortgelijke delicten tot tbs is veroordeeld. Hij werd enkele jaren geleden ‘genezen’ verklaard maar lijkt nu dus weer het verkeerde pad op te zijn gegaan." De politie wil tegen GeenStijl niets zeggen over de identiteit van de verdachte.

Van H. werd in 2015 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden omdat hij een vrouw in een park in Dordrecht onder bedreiging van een mes heeft verkracht en die verkrachting ook nog eens zelf filmde. Destijds schreef het AD:

"De vrouw die in mei in het Dordtse Overkamppark met ducttape werd vastgebonden en onder dwang in het stikdonkere park seksuele handelingen moest ondergaan, weigerde gisteren in de Dordtse rechtbank een slachtofferverklaring te laten voorlezen. Ze wil niet meer oog in oog met haar kwelgeest komen. Inmiddels is uit psychiatrisch onderzoek duidelijk dat Michael van H. de drang heeft om met seks vrouwen te domineren en te overheersen."

En verder:

"Hij meldde zich een week later en heeft ook bekend dat hij op een vluchtende andere vrouw is ingereden. Het verkrachtingsfilmpje wiste hij. ,,Afschuwelijk wat ik gedaan heb,'' zei Van H. ,,Mensen zoals ik heb ik altijd verafschuwd. Nog steeds kan ik mezelf niet begrijpen.''"

Destijds dus ook al een seriedader, die drie jaar cel + TBS kreeg en vervolgens binnen enkele jaren al genezen is verklaard, zodat hij zich opnieuw aan onschuldige slachtoffers kan vergrijpen. We lezen in 2030 wel bij de OVV hoe dit allemaal toch heeft kunnen gebeuren.

UPDATE: Politie deelt wel kenteken auto waar hij vermoedelijk in rondrijdt, een witte Kia Stonic met het kenteken H-445-KZ.

UPDATE: Bronnen NOS bevestigen info GeenStijl