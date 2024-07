Nee, de aardverschuiving die de afgelopen 24 uur plaatsvond in de Britse politiek was geen verrassing, maar dat maakt haar niet minder spectaculair. Na veertien jaar conservatieve hegemonie stappen stemmers massaal over naar Labour. Niet zo zeer omdat kiezers van de ene op de andere dag links zijn geworden, maar omdat de Tories een absolute ruïne van Groot-Brittannië hebben gemaakt.

Veel, maar niet alles, is te wijten aan het desastreuze premierschap van extreem mooie vent Boris Johnson. Boris was ooit jarenlang een columnist vermomd als journalist, en werd in het verlengde daarvan een columnist vermomd als politicus. Schitterende oneliners, hilarische opwellingen, amusante denkoefeningen. Maar ook: een ondoordachte brexitdeal waar geen brexiteer blij mee was, het ene na het andere krankzinnige schandaal, een reeks leugens die Rutte zou doen blozen.

Aan de linkerzijde mislukte ondertussen een experiment met sandaal-dragende coffeeshopidioot Jeremy Corbyn. Dat onkruid werd door opvolger Keir Starmer geduldig uit Labour gewied. Starmer wist daarna radicale en identitaire oprispingen in zijn partij te bezweren en hield koers. Knap, want links wint in Europa geen verkiezingen, en was ook in Groot-Brittannië niet bijster populair.

Het contrast met Labours Nederlandse evenknie PvdA kan haast niet groter: Starmer smoorde extreme geluiden in zijn partij en wil het vooral over de economie hebben, Timmerfrans omarmde de fusie met GroenLinks omdat hij toch nauwelijks meer ideologische verschillen zag. Hoe dat uitpakt, werd gisteren tijdens de Schoof-debatten andermaal duidelijk: niet best.